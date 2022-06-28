Feyzullah Aktürk’ten gümüş madalya

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, 19. Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda milli güreşçi Feyzullah Aktürk, serbest stil güreş 97 kilo finaline çıktı. Makedon rakibine finalde 4-3 mağlup olan Aktürk, gümüş madalyanın sahibi oldu.