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Fethiyespor’da 6 kişinin testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor’da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Spor 07.04.2021, 15:29
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Fethiyespor’da 6 kişinin testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor’da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak olan Belediye Kütahyaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup 4 futbolcu ve 1 antrenörün test sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcular ve antrenörün takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokol gereği başlanmıştır" denildi.
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