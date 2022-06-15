“Festival Kupası” sahiplerini buldu

Tekirdağ’da futbol, voleybol ve tenis kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren takımlar törenle kupaların sahibi oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tekirdağ 56. Kiraz Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Festival Kupası, kapanış töreni ile sona erdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin ile sporcular, eğitimciler ve velilerin katıldığı törende futbol, voleybol ve tenis branşlarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Yüksel: “Çocuklar eğlensin, yüzleri gülsün”

3 gün boyunca süren Festival Kupası’nda ödül töreni öncesinde sporculara yönelik bir konuşma gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Uluslararası Tekirdağ 56. Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlediğimiz spor etkinlerimizi bugün başarı ile sonlandırıyoruz. Futbol, voleybol ve tenis branşında düzenlediğimiz etkinliklerde temel amacımız çocuklarımızın eğlenmesi, yüzlerinin gülmesiydi. Sanırım bunu da başardık. Çocuklarımızın bu güzel gülüşlerinde ufacık da olsa payı olan kim varsa Allah razı olsun” dedi.

Süleymanpaşa uluslararası çapta tanınıyor

Sözlerine çocuklara tavsiyelerde bulunarak devam eden Başkan Yüksel, “Geçmişte bizim çocukluğumuzda maalesef imkanlarımız yoktu. Ancak şimdiki çocukların imkanı çok. Ben siz çocuklarımızdan, değerli velilerimizden rica ediyorum. Çocuklarımız en az bir spor branşı ile ilgilensinler. Spordan kopmasınlar. Güzel sanatlarda kendilerini geliştirsinler. En az bir enstrüman çalsınlar. Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm bu imkanları ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Bu sayede Süleymanpaşa’nın çocukları hem Türkiye hem de uluslararası çapta tanınmaya başladı. Daha da güzel yerlere gelecekler” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından ödül törenine geçilirken ödül alan takımlar ve sporcular şu şekilde oluştu:

Festival kupası futbol branşı dereceye giren takımlar

1. 100. Yıl Spor Kulübü

2. Galatasaray Spor Kulübü

3. Bahçelievler Yıldız Spor Kulübü

Festival kupası voleybol branşı dereceye giren takımlar

1. Aden Koleji

2. Tekirdağ Anadolu Lisesi

3. Ebru Naim Fen Lisesi

Festival kupası tenis branşı dereceye giren sporcular

7-8 Yaş Erkekler: 1. Atlas Seçkin 2. Sarp Ülker

7-8 Yaş Kızlar: 1. Hira Nur Özher 2. Zeynep Süre Sevim

9 Yaş Kızlar: 1. Defne Onur 2. Beyza Özçelik

10 Yaş Erkekler: 1. Doruk Doğancan 2. Emir Tarık Dönmez

11 Yaş Kızlar: 1. Minel Ökdem 2. Patricia Golban

12 Yaş Kızlar: 1. Öyküm Sezen 2. Ceylin Arya Akay

14+ Yaş Kızlar: 1. Nehir Çetinalp 2. Meriç Onur