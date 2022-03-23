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Fernando Santos: “Sadece Türkiye maçına odaklandık”

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılabilmek için play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Portekiz’de Teknik Direktör Fernando Santos, Türk futbolunun harika bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak, sadece Türkiye maçına odaklandıklarını söyledi.

Spor 23.03.2022, 16:53
Fernando Santos: “Sadece Türkiye maçına odaklandık”

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılabilmek için play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Portekiz’de Teknik Direktör Fernando Santos, Türk futbolunun harika bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak, sadece Türkiye maçına odaklandıklarını söyledi.

Portekiz, A Milli Futbol Takımı ile yarın oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-off yarı final maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, yarınki maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili pozitif düşündüklerini ifade eden Santos, “Benim geleceğim hakkında soru soruyorsunuz. Yarınki oyunla ilgili konuşalım. Yarınki oyun hakkında ekibimiz yüksek konsantrasyona sahip ve hazır. Bugüne gelene kadar sürekli çalıştık, elimizden geleni yaptık. İsteğimiz Dünya Kupası’na katılmak. Şu anda sadece Türkiye maçına odaklandık” dedi.

“Tüm futbolcularım 11 milyon Portekizli için oynayacak”

’Baskı olacak mı’ sorusuna yanıt veren Santos, “Yarınki maç bizim için bir final olacak. Son maçta kaybetmemize rağmen, gerekeni verememize rağmen, negatif bir faktör değil. Yarın için tamamen pozitif düşünüyoruz. Ruben Diaz, Ruben Neves benim için hiçbiri farketmez çağırdığım tüm futbolcular tecrübeye sahip. Onların hepsi ellerinden geleni yapacaklar ve yarın tüm futbolcularımın 11 milyon Portekizli için oynayacağını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. Futbolcularımın güvensizlik konusunda bir sıkıntısı yok. Şimdiye kadar milli takım için ne yaptılarsa yarın da aynısını yapacaklar” şeklinde konuştu.

“Türk futbolu harika bir yere sahip”

Türkiye Milli Takımı hakkında da görüşlerini aktaran Fernando Santos, şunları söyledi:

“Bunu futbolcular seçecek, zayıf ve güçlü taraflarını. İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede oynayan futbolcuları var, Türk futbolu da gerçekten harika bir yere sahip. Çok kaliteliler, agresif bir yapıya sahipler. Onlar da kalplerinden oynuyorlar. Buraya kadar geldiler. Onlar da kendi ülkeleri, halkları, aileleri için oynayacaklar, önemli olan oyun. Irkı, dini, dili önemli değil. Biz de onlar gibi güçlü ve dayanıklı olmalıyız. Elimizden geleni yapmalıyız. Türkiye hakkında şunu söyleyebilirim; gerçekten çok iyi futbolcuları var. Sonucu belirlemeye yönelik oyuncuları var. Onlar da çeşitli karakterlere sahip ve çok değerli futbolcular. Yarınki oyun büyük ihtimalle git-gel şeklinde olacak. Bazı karakterler bizim için pozitif, bazıları negatif olabilir. Eminim Dragao Stadı’nda onlar da tüm güçlerini ortaya koyacak.”

“Türkiye maçı 11’i belli”

Türkiye maçındaki ilk 11’i ile ilgili de bilgiler veren Santos, yarın final maçına çıkacaklarına değinerek, “Aşağı yukarı 11’im belli, ufak tefek şüphelerim var ama maça 24 saat var. Hala birkaç şey değişebilir kafamdaki 11’de. Özellikle Sırbistan maçında neden kaybettik? İki tarafın da yetenekleri iyiydi ama kötü oynadık. Keşke iyi oynasaydık, şu anda burada olmayacaktık. Ama daha önce de söylediğim gibi geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Yarınki oyunu düşüneceğiz. Yarınki oyunda maksimum kalitemizi gösterip, kazanacağız. 2016’da Fransa’da kazandık. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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