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Fernando Muslera’nın acı günü

GALATASARAY’IN URUGUAYLI FİLE BEKÇİSİ FERNANDO MUSLERA’NIN ANNESİ VEFAT ETTİ.

Spor 28.09.2020, 01:50
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Fernando Muslera’nın acı günü

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesi vefat etti.

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı. Sarı-kırmızılılar, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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