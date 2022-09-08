Fernando Muslera: "Galatasaray her zaman şampiyonluk için mücadele eder"

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, güzel bir kadro kurulduğunu ifade ederek, "Galatasaray’ın her zaman kaliteli oyuncuları vardır. Her zaman burada olan oyuncular şampiyonluk için mücadele eder" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray’da bugün yapılan antrenman öncesinde Kaptan Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir kadro oluştuğunu söyleyen Muslera, "Gerçekten Güzel bir kadro kuruluyor. 2011’de de güzel bir kadro vardı. Bu takım çok büyük şeyler başardı. Asıl önemli olan Galatasaray’ın oyuncuları olduklarını bilmesi herkesin. Galatasaray’ın her zaman kaliteli oyuncuları vardır. Her zaman burada olan oyuncular şampiyonluk için mücadele eder. Bu sene güzel bir kadro ile mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Yeni transferlerin deneyimli oyuncular olduğunu vurgulayan deneyimli kaleci, "Evet tabii ki gerçekten deneyimli oyuncular. Asıl önemli olan kaptan olmaları değil. Burada daha çok deneyimli olmaları. Mesela benim milli takımdan arkadaşım Lucas Torreira, Atletico Madrid’de oynadı, Arsenal’de oynadı. Çok deneyimli bir oyuncu. Kaptan değildi ama o deneyimiyle buraya geldi. Gerçekten çok kolay bu tarz bir grubu yönetmek ve kaptan olmak" şeklinde konuştu.

Geçen sezon yeniden yapılmış bir takım olduğunu ifade eden Fernando Muslera, "Sezon öncesi dönemde bir kısmı oynayabildi, hazırlık yapabildi, bazıları yapamadı. Bu sezon da aynı şekilde yeni bir takım var. Birbirimize adaptasyonumuz için zamana ihtiyacımız oluyor. Savunma önemli bir parçası. Sonuçta 1 gol atıp da 1-0 kazanma şansımız oluyor. Şu anda çok iyi oynuyor. Kendini vermiş bir takım var" değerlendirmesinde bulundu.

"Gaziantep FK maçı sırasında birçok zorlukla karşılaştık"

Geçtiğimiz hafta geriden gelerek 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçı hakkında konuşan Muslera, "Gerçekten zor bir maç oldu. Maç sırasında birçok zorlukla karşılaştık. İlk yarıda Abülkerim’in kart görmesiyle birlikte bu zorluklarımız devam etti hatta arttı. Biz Galatasarayız. Galatasaray gibi davrandık. Taraftar da 90 dakika boyunca yanımızdaydı. Her zaman fedakarlıklar yaptı. Ekstra koşular yapmaları gerekti. Galatasaray oyuncusu olduğumuzu gösterdik. Gerçekten önemli bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"Taraftar için sezonla ilgili Türkçe bir mesaj olur mu?" sorusuna başarılı kaleci, "Benim için gerçekten zor oldu. 11 yıldır burada olduğum için öğrenmek için çok fırsat yakaladım. Konuşulanların çoğunu anlıyorum. Konuşmayı daha çok soyunma odasında yapıyorum. Şakalar yapmak için. Bununla ilgili sosyal medya hesabımdan bir paylaşımım olur" dedi.

"Icardi bizim için çok güzel bir transfer"

Mauro Icardi transfer için ise Uruguaylı kaleci, "Henüz hiçbir şey konuşmadık. Bizim için gerçekten çok güzel bir transfer. Çok büyük takımlarda oynadı. Milli takımda oynadı. Gerçekten önemli bir isim. Henüz konuşmadık. Buraya geldiği zaman konuşacağız" diye konuştu.

Saha dışında takım arkadaşlarıyla bir arada olmasının sorulması üzerine Fernando Muslera, "Hem sahanın içerisinde hem de sahanın dışarısında olmak önemli bir şey. Bu yakınlıkla alakalı bir şey. Bu sadece benim değil. Grup olarak bu yakınlığı kurmamızla ilgili alakalı. Burada çok daha fazla zaman geçiyorum. Ailemizden fazla birbirimizi görüyoruz. Bu yakınlığı kurmak önemli bir şey bizim için. Takım olma, takım ruhunu hissetmeyle ilgili bir şey. Bunun için dışarıda yemekler ayarlıyoruz. Daha fazla birbirimizi tanımak için. Sonuçta birçok yeni oyuncu geldi. Bu oyuncuların da birbirini tanıması için her fırsatı kullanmak gerekiyor. Bunun için de sahanın dışarısında etkileşime geçmemiz lazım" diyerek sözlerini tamamladı.