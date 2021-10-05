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Fernando Muslera'dan hakemi de yenmeliyiz çıkışı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın, Rizespor maçının devre arasında takım arkadaşlarını motive ettiği öğrenildi.

Spor 05.10.2021, 11:14 05.10.2021, 11:20
Fernando Muslera'dan hakemi de yenmeliyiz çıkışı

Son yıllarda büyük sıkıntılar yaşadığı, puan kayıplarının yanı sıra çok ciddi sakatlıklar verdiği Rizespor deplasmanından, bu kez zorda olsa 3 puanı çıkaran Galatasaray 'da, psikolojik faktörlerin yine devrede olduğu ortaya çıktı.

Kaptan Fernando Muslera'nın, tıpkı Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi devre arası konuşmasını üstlendiği bildirildi.

"ARTIK UYANMALIYIZ"

Takım arkadaşlarını kenetleyen Uruguaylı file bekçisi, "Artık uyanmalıyız. Burada sadece iyi oynamamız yetmeyebilir. Hakemi de yenmemiz gerekebilir." dedi.

"BİZİ HER SENE BİÇİYORLAR"

Muslera, "Burada her sene bizi hakemle birlikte biçiyorlar. Futbol dışı her şey oluyor." ifadelerini kullandı.

"ÇIKIP KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Uruguaylı kaptanın, "Bu maç dönüm maçımız. Çıkıp kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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