Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir’i 7-0 mağlup etti. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 76. dakikasında sarı kart görev Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera cezalı duruma düştü. Muslera, Dünya Kupası arasında sonra oynanacak İstanbulspor maçında görev alamayacak.