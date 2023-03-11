Fernando Muslera: “Aynı yolda devam etmemiz gerekiyor”

Kasımpaşa galibiyetini değerlendiren Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, “Bugün zorlandık fakat kazanmaya devam etmeyi başardık. Önemli olan da bu aynı yolda devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-kırmızılıların tecrübeli kalecisi Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine deprem felaketinden bahsederek başlayan Uruguaylı eldiven, “Her şeyden önce çok büyük bir deprem atlattık. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Birçok arkadaşımızı, tanıdığımızı kaybettik. Üzgün olduğumuzu da ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Muslera, depremler nedeniyle lige verilen aranın ardından bugün zorlandıkları ancak kazanmayı başardıklarını dile getirerek, “Durup lige devam etmek tabii ki kolay değil. Bugün zorlandık fakat kazanmaya devam etmeyi başardık. Önemli olan da bu aynı yolda devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kendimi iyi hissettiğim zaman geri dönmeyi başardım”

Sakatlık sürecini de anlatan başarılı futbolcu, “Bu arada sağlık ekibiyle çalışmamız çok yardımcı oldu. Fizyoterapistlerle, doktorlarla, kaleci hocamızla birlikte çalıştığımız için bu maça gelebildim, iyileşebildim. Doktorlar 4-5 hafta demişti. Ben de 4. haftada geri dönebildim. Çok fazla konuşmadım hocamızla o konuda. Kendimi iyi hissettiğim zaman geri dönmeyi başardım” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı formayı en çok giyen oyuncular arasında yer aldığının hatırlatılması üzerine Muslera, “Birinci olmak zor, 10 yıl daha oynamam gerekir bunun için. 2011’den beri buradayım, ailemi burada kurdum, birçok arkadaşım oldu ve doğru karar olduğunu düşünüyorum buraya gelmemin, onca yıllar önce” dedi.

“Şampiyonluğa daha çok olduğunu düşünüyorum”

Sakatlık sonrası sahaya dönüşte tedirginlik yaşayıp yaşamadığı ve şampiyonluk şanslarının sorulmasına Fernando Muslera, şu cevabı verdi:

“Belli bir kaygım vardı. Sonuçta ayaktan bir sakatlıktı. Oyun oynarken, hareket ederken sürekli kullanıyorum. Doktorumla konuştum, oynayabileceğimi düşündük. Şampiyonluğa ise daha çok olduğunu düşünüyorum. Önümüzde birçok maç var.”

“Türkiye’nin parçası olmaya devam edeceğim”

Futbolcu olarak sözleşmesi bitse de her zaman Galatasaray’ın bir parçası olacağını vurgulayan 36 yaşındaki futbolcu, “2024’e kadar kontratım var fakat Galatasaray benim için böyle bir şey değil. Tabii ki de vücudum el verdiği sürece ben oynamaya devam edeceğim. Fakat oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray’ın bir parçası olmaya devam edeceğim. Türkiye’nin de parçası olmaya devam edeceğim” açıklamalarında bulundu.