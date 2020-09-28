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Fernando Muslera annesini kaybetti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti.
Spor 28.09.2020, 08:54 28.09.2020, 08:55
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Muslera'nın birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izin öğrenildi.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan da başsağlığı mesajı geldi.
Mesajda, "Kaptanımız Muslera'nın değerli annesinin vefat ettiği haberini üzülerek öğreniyoruz. Muslera ve ailesinin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor ve kendilerine baş sağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verildi.
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