banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış
Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma

Fernando Muslera: 1 puan kazandık

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Spor 22.04.2021, 11:49
9
Fernando Muslera: 1 puan kazandık

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

1 puan kazandıklarının altını çizen Muslera, "Çok üzgünüz. 3 puan istiyorduk. Bir şans geçmişti elimize. Rakip puan kaybetti, güzel şanstı ama iyi değerlendiremedik. Realist olmak gerekirse 1 puan kazandık. 2 puan kaybetmedik."dedi.

"KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ"

Yine şans yakalayacaklarını söyleyen Galatasaray kaptanı, "Şanslar geliyor, gelmiyor değil. Bundan sonra da gelecektir. Kafamızı kaldırmalıyız. Son saniyeye kadar mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ 6 MAÇIMIZ DAHA VAR"

Kazanmaları gerektiğini vurgulayan Fernando Muslera, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken maçlar oynuyoruz, kazanmamız lazım. Henüz 6 maçımız daha var. En iyi şekilde konsantre olup, hatalarımızı düzeltip, daha iyi çalışarak hazırlanmalıyız."şeklinde konuştu.

(Ensonhaber)

banner478
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu