Ferhat Öztorun “Sahamızın olmaması futbolcuları yoran bir durum”

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında İstanbulspor’u, Kocaeli Stadyumu’nda ağırlayacak olan Tuzlaspor’un kaptanı Ferhat Öztorun, “Sahamızın olmaması bizi yoran bir durum. Bizim hemen hemen her maçımız başka bir sahada geçiyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Kocaeli Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşılaşacak Tuzlaspor’da zorlu müsabakanın hazırlıkları sürüyor. Mavi-beyazlılar, hafta içerisinde erteleme maçında Boluspor’u devirerek puanını 34’e yükseltmişti. Alt sıralardan bir nebze uzaklaşan Tuzlaspor, İstanbulspor maçına da puan ya da puanlar parolasıyla çıkıyor. Ligin en az gol yiyen üç ekibinden biri olan Tuzlaspor, aynı zamanda en az gol atan iki takımdan biri konumunda da bulunuyor. Sahası ve tesisi olmadığı için karşılaşmalara Kocaeli’de bulunan Edis Spor Kompleksi’nde hazırlanan mavi-beyazlılar, İstanbulspor maçını da Kocaeli Stadyumu’nda oynayacak. Son yapılan antrenman öncesi takım kaptanı Ferhat Öztorun da İHA’ya açıklamalarda bulundu.

“Defans hattı kadar takım savunmasının da önemi var”

Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmalarını takım savunmasının bir başarısı olarak değerlendiren Ferhat, “Lige bakıldığında en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bunda elbette defans hattının önemi var ama takım savunmasının da önemi var. Gol yememek önemli bir özelliktir. İnşallah lig sonuna kadar böyle devam eder” şeklinde konuştu.

“Bu sene, çok ayrı bir zorlukla geçiyor”

Tuzlaspor için en gerçekçi hedefin aşağılardan kurtulmak olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, bunu başardıkları takdirde üst sıraları da kovalayacaklarını kaydetti. Öztorun, “Bu sene, çok ayrı bir zorlukla geçiyor. Ligin aşağısı ve yukarısı birbirine yakın. Biz biraz nefes almış durumdayız ama aşağıya da yakınız. Aşağıdan en iyi şekilde uzaklaşmak istiyoruz. Birinci öncelik olarak bunu başardıktan sonra da yukarıyı kovalayacağız” diye konuştu.

“Sahamızın olmaması bizi yoran bir durum”

Tuzlaspor’un kendine ait bir sahasının olmamasının kendileri için zorlu ve yorucu olduğunu sözlerine ekleyen Ferhat Öztorun, “Sahamızın olmaması futbolcular için zor bir durum. Kendi sahanız olduğunda iç saha avantajı yakalıyorsunuz. Bizim hemen hemen her maçımız başka bir sahada geçiyor. Bu zor bir durum, yoran da bir durum. İnşallah Tuzlaspor da en yakın zamanda istediği stada kavuşur. Çünkü futbol takımları için antrenman tesisleri ve sahasının olması çok önemlidir. Tuzla ilçesi de bunu hak eden bir ilçe. İnşallah bu en yakın zamanda gerçekleşir” dedi.