Ferhat Katipoğlu Adanaspor’da

Adanaspor, Altınordu’dan savunma oyuncusu Ferhat Katipoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor transfere devam ediyor. Turuncu-beyazlılar, Altınordu’dan Ferhat Katipoğlu ile anlaşmaya vardı. Sağbek mevkisinde oynayan Ferhat, orta alanda da görev yapıyor. 2 yıllık anlaşmaya varılan Ferhat geçtiğimiz sezonu Niğde Anadolu Kulübü’nde kiralık olarak forma giymişti.