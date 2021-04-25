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Ferhat Arıcan altın madalya kazandı

Basel'de devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türk sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finalinde 15.300 puan ile altın madalyanın sahibi oldu.

Spor 25.04.2021, 17:45
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Ferhat Arıcan altın madalya kazandı

İsviçre’nin Basel kentinde Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor.

FERHAT ARICAN AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Milli sporcumuz Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada, milli sporcu paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.

Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

AHMET ÖNDER SEKİZİNCİ OLDU

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.

Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.

(Ensonhaber)

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