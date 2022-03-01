Ferhat Akbaş: "Böyle net galibiyet almak bizim için çok önemli"

CEV Kupası’nda finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit’te Başantrenör Ferhat Akbaş, "Bu yoğun fikstürde böyle net galibiyet almak bizim için çok önemli. Şimdi Avrupa finalindeyiz. Umarım takım daha da iyi oynayarak bütün kupaları alabilir" dedi.

CEV Kupası yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında CSM Volei Alba Blaj’ı yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi. Müsabaka sonrasında Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Rakiplerle ilgili çalışmalara devam edeceğiz"

İyi mücadele oynadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Akbaş, “Bu yoğun fikstürde böyle net galibiyet almak bizim için çok önemli. Son 1 haftada 3 maç yaptık, 2’si deplasmandı. Şimdi Avrupa finalindeyiz. Rakiplerle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Ligde de bütün kulvarlarda ilerliyoruz. İyi bir pozisyondayız. Umarım takım daha da iyi oynayarak bütün kupaları alabilir" ifadelerini kullandı.

“Genç jenerasyonun başarıyla gelmesi çok önemli”

Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç bir jenerasyona da sahip olduklarını dile getiren Akbaş, “Sporda en önemli şey denge sağlamak. Tabii ki genç jenerasyon geliyor ama başarıyla gelmesi lazım. Biz de bunun için çok çaba sarf ediyoruz, oyuncularımız çok çaba sarf ediyor. Bu yoğun tempoda hem gelişim göstermek hem iyi top oynamak hem de kazanmak çok önemli bir detay. Biz de bunun için bütün çalışmamızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Umarım kupalar da gelmeye başlayacak” diyerek sözlerini noktalandırdı.