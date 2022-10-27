Ferhat Akbaş: “4 kulvarda da kazanan taraf olmak istiyoruz"

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, yeni sezon öncesi iyi bir ekip kurduklarını ve mücadele edecekleri 4 kulvarda da iddaalı olduklarını söyledi. Akbaş, "Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak sahaya çıktığımızda her zaman kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Başarılı antrenör, sezon öncesi Türkiye Kupası etabında takımı görme şanslarının olduğunu ve her kulvarda favori olduklarını dile getirdi. İyi bir sezon öncesi dönemi geçirdiklerini söyleyen Akbaş, "Biz geçen seneden en güçlü oyuncularımızı kadroda tutabildik ve aynı zamanda çok nokta transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Özellikle Ankara’da Türkiye Kupası etabında yeni transferlerlerimizi görme fırsatımız oldu. Bu sene de çok iddaalıyız. Güçlü bir kadroyla 4 kulvarda da kupa peşinde koşacağız. Umarım mücadele ettiğimiz kulvarlarda kazanan taraf biz oluruz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak sahaya çıktığımızda her zaman kazanan taraf olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Milli takımımız çok güçlü bir takım"

Dünya şampiyonasını beklentilerin dışında 8. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın her şeye rağmen güçlü bir kimliğe sahip olduğunu aktaran Ferhat Akbaş, "Ben Milli takım ile alakalı şunu söylemek isterim ki; biz bu sezon A takım birinci ve ikinci takıma toplam 6 oyuncu verdik. Bizim açımızdan beni en mutlu eden kısım bu. Ve bu oyuncularımızdan 3 tanesi de eskiden milli takımda çok fazla şans bulamayan isimlerdi. Bu oyuncularımızın gelişimi benim için çok önemliydi. Kulübümüz için çok önemliydi. Milli takımımız çok güçlü bir takım. Dünya sıralamasında çok önde. Bence bu tarz platformlarda sürekli olarak bulunmak ve istikrarlı voleybol oynayabilmek çok önemli. Bizim ülke olarak bu olaya bu şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni stadyum için çalışmalar var"

Kulübün yeni bir salon inşaası için çalışmalarının olmasına ilişkin konuya da değinen tecrübeli başantrenör, "Bu konuda tabii ki çalışmalar var. Eczacıbaşı Spor Kulübü bunun hakkında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Başkanımızın da telaffuz ettiği gibi en yakın zamanda yeni bir stadyum çalışmasının hayata geçirilmesi, yeni bir salon yapılması için çok ciddi bir çalışma var" cümlelerine yer verdi.