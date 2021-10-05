banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Ferdi Kadıoğlu kararını bildirdi, milli takım seçimini yaptı!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla alkış alan Ferdi Kadıoğlu milli takım için seçimini yaptı. 22 yaşındaki oyuncu Şenol Güneş zamanında gelen teklife "Düşünmek istiyorum" diyerek yanıt vermemişti. Genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

Spor 05.10.2021, 10:40 05.10.2021, 10:57
Ferdi Kadıoğlu kararını bildirdi, milli takım seçimini yaptı!

Fenerbahçe'de bu sezona hızlı bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi, hangi milli takımı seçeceği konusunu yeniden alevlendirdi.

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.

Sabah'ın haberine göre; bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

21 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Fenerbahçe açısından da olumlu... Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak.

Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P