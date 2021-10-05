Ferdi Kadıoğlu kararını bildirdi, milli takım seçimini yaptı!

Fenerbahçe'de bu sezona hızlı bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi, hangi milli takımı seçeceği konusunu yeniden alevlendirdi.

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.

Sabah'ın haberine göre; bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

21 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Fenerbahçe açısından da olumlu... Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak.

Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak