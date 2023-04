Ferdi Kadıoğlu: "Derbiyi kazanmayı çok istiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisini kazanmayı çok istediklerini söyledi. Kadıoğlu, sahada en rahat olduğu pozisyonun ise sağ bek olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi Nesine TV’ye açıklamalarda bulundu. Derbi maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Ferdi, "Bizler için çok önemli bir maça çıkacağız. Derbi maçı, büyük bir maç. Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz, şampiyonluk yolunda alacağımız üç puan bizim için çok önemli. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle bu maçtan galip ayrılırız" ifadelerini kullandı.

"Ceza sınırında olduğum için Alanya maçında çok zorlandım"

Haftalardır sarı kart ceza sınırında oynamasının kendisi için zorlu bir durum olup olmadığı yönünde gelen soruya Kadıoğlu, "Şimdiye kadar iyi gitti, üç sarı kartta kaldım ama bu kolay bir durum değildi. Bazen dördüncü sarı kartı görmemek için faul yapmaktan kaçınabiliyorsunuz. Rakibin kontra ataklarında, arkasından formadan çekemiyorsunuz rakibi. Biraz zor ama fazla düşünmemeye çalışıyorum. Buraya kadar iyi getirdim. Tabii ki kolay değil, özellikle Alanya’ya karşı oynadığımız son maç benim için zordu. Rakip oyuncu kulağıma yüksek sesle bağırıyordu. Fakat ben biliyordum ki ben orada dönüp bir karşılık versem, bir şey söylesem sarı kart görebilirdim. Dolayısıyla kulağımı kapadım ve pozisyonuma geri döndüm. Bu sayede Beşiktaş maçında oynayabileceğim. Tabii ki takımın menfaati için bir faul yapmam gerekse yapardım ama gerekmedi. Beşiktaş maçı için hazırım" diye cevap verdi.

"Favori pozisyonum sağ bek"

Sağ bek mevkiinin en rahat olduğu pozisyon olduğunu aktaran milli futbolcu, "Son yıllarda çok pozisyon değiştirdim. Şu anda en iyi hissettiğim pozisyon sağ bek pozisyonu, çok kez belirtmiştim. Hocamız beni nerede oynatmak isterse oynarım. Solda veya merkezde, ben her pozisyonda oynamaya hazırım. Çünkü oralarda da oynamayı biliyorum ama şu anda favori pozisyonum sağ bek" şeklinde konuştu.

"Cancelo’yu izlemeye çalışıyorum"

Rol model olarak İspanyol orta saha Isco ve Portekizli savunmacı Joao Cancelo’yu takip ettiğini vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu, "Eskiden Isco’yu çok beğeniyordum. Onu beğendiğim dönemlerde onunla aynı pozisyonda oynuyordum. Kendisi çok yetenekli bir futbolcu. Şu anda pozisyon değiştirdim ve daha çok Cancelo’yu izlemeye çalışıyorum. Çünkü kendisi de hem sağda hem de solda oynayabiliyor, harika bir futbolcu" diye konuştu.

"Gençlerin kazanmayı istemeleri çok önemli"

Gençlerin her zaman kazanmayı istemeleri gerektiğine değinen başarılı oyuncu, "Genç oyuncuların kazanmayı istemeleri çok önemli. Çünkü bizler kazanmak için oynuyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her şeyimizi vermemiz gerekiyor. En önemlisi bu. Kupalar kazanmak için oynuyoruz. Burada da bizim bir kazanma mantalitemiz var. Bunun için de her şeyi yapıyoruz. İyi çalışıyoruz, çok çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Dolayısıyla gençlerin de bunu yapması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Her hocadan aldıklarımı oyunuma eklemeye çalışıyorum"

Sarı-lacivertli kulüpte 5 sezondur çalıştığı her teknik direktörden kendine bir şeyler kattığının altını çizen Ferdi Kadıoğlu, "Bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum. Her teknik direktörün kendi kalitesi, kendi özellikleri var. Benim çalıştığım her antrenör de bu anlamda bana yardım etti, benim oyun stilime katkı sağladılar. Aynı zamanda Hollanda’da aldığım akademi eğitiminin de bunda çok büyük katkısı var. Belirtmiş olduğum gibi her hocanın kendi yöntemi var, her hocadan da yardım aldığımı söyleyebilirim. Jesus’un farklı özellikleri var. Ben her hocadan aldıklarımı sırt çantama koyup oyunuma eklemeye çalışıyorum. Şimdiye kadar da iyi gittiğini düşünüyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Üç günde bir maç yapmaya hazır hale geldim"

Fenerbahçe’de yaşadığı fiziksel gelişimden bahseden Kadıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Buraya geldiğim zaman 18 yaşındaydım, çok gençtim. Geldiğimden itibaren tabii ki kilo aldım, fiziksel anlamda değiştim. Bunun fitness ve antrenmanlarla alakası tabii ki var ama yaş olarak büyümemle de alakası var. Bu şekilde fiziksel anlamda daha da geliştim. Son iki yıldır düzenli olarak ilk 11’de oynuyorum. Bunun genç oyuncular için en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü doksan dakika oynadığınız zaman daha da güçleniyorsunuz. Ben de buna alıştım. Özellikle üç günde bir maç yapmaya hazır hale geldim. Şu anda kendimi güçlü hissediyorum. Bence genç oyuncular için de en önemlisi bu. Doksan dakika oynamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda antrenmanları da en iyi şekilde geçiriyoruz. Her gün antrenmanlardan önce fitness çalışmaları yapıyoruz. Zaman zaman sakatlık önleyici çalışmalar yapıyoruz. Ben her zaman hazırım. Tabii ki sağlık ekibinin de çok büyük katkısı oluyor. Ben de her zaman özellikle maçlardan önce fit olmaya çalışıyorum."

Ferdi Kadıoğlu, takımda herkesle uyumlu olduğunu söyleyerek, Emre Mor ve Ezgjan Alioski ile biraz daha yakın olduğunu ifade etti.

"Türkiye’yi seçmiş olmaktan dolayı çok iyi hissediyorum"

Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 23 yaşındaki futbolcu, "O süreç benim için biraz zordu. O dönemde ailemle ve menajerimle konuştum. Milli takım hocasıyla da konuştuktan sonra kararımı verdim. Türkiye’yi seçmiş olmaktan dolayı çok iyi hissediyorum, çok mutluyum. İyi bir takımımız var, iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Milli takım formasını her giydiğimde çok gurur duyuyorum. Birçok insan bizi destekliyor, onların desteğini hissediyorum. Belirtmiş olduğum gibi, Türk Milli Takımı’nda oynuyor olmak güzel bir duygu. Umarım güzel şeyler başarırız ve 2024’deki Avrupa Şampiyonası’na katılırız" diye konuştu.