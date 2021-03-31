Ferdi Kadıoğlu: Alışmam çok zaman aldı

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulüpte yaşadıklarını anlattı.

"Alışmam çok zaman aldı"

İlk sezonunda zorlandığını belirten Ferdi, "Alışmam çok zaman aldı. Çok fazla görev yapamadım. Her zaman oynadığımdan farklı bir futbol oynanıyordu. Biraz değişiklik yapmam gerekti" şeklinde konuştu.

"Şehre de uyum sağladım"

İkinci sezonunda iyi oynayarak takıma ciddi katkı sağladığını söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, "Şehre de uyum sağladım. Stadyuma yakın bir yerde oturuyorum. Ortam gayet iyi" ifadesini kullandı.

"Boş stadyumda oynamak kötü"

Fenerbahçe taraftarlarını hakkında da övgü dolu cümleler kullanan Ferdi Kadıoğlu, "Taraftarlarımız farklı bir seviyede. Teşvik etme ve tutkularının emsali yok. Taraftarımızı çok özlüyoruz. Boş stadyumda oynamak kötü. İç saha performansımız da bu sezon iyi değil. Taraftar olsaydı, destek alabilirdik" dedi.

1 gol 4 asist

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Ferdi, 1 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

(Ajansspor)