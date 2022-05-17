Fenerli taraftarlar süper golcüyü istiyor! Luis Suarez'in yeni adresi neresi olacak?

Fenerbahçe yönetimi, Suarez'in menajeriyle Madrid'de bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, Uruguaylı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Dünya yıldızı ile görüşmeler devam ederken, transferle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA TALİP



İspanyol basınının haberine göre; Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Suarez için ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdi.

Yıldıza oyuncuya talipler artarken, Luis Suarez'in transfer için şartları da belli oldu.

ÜST SEVİYEDE KALMAK İSTİYOR



2022 Katar Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla boy göstermek isteyen Suarez, rekabet gücü yüksek seviyede bir ligde forma giymeye sıcak bakıyor. MLS ve Katar Ligi'nden de ciddi teklifler alan golcü futbolcu, Avrupa'ya öncelik veriyor...

ÇOCUKLAR HAYALİ



2022'deki Katar Dünya Kupası, Luis Suarez'in son şampiyonası olacak. İlk kez 3 çocuğunun seyirci olarak aynı zamana denk gelmesi, Luis Suarez'in en büyük motivasyonu olacak.

3 çocuğu, babalarını en yüksek seviyedeki futbol turnuvasında canlı olarak izleyebilecek. Bu anları yaşayabilmek Uruguay Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu için büyük önem taşıyor.

KONTRAT SÜRESİ



Suarez'in bir sonraki sözleşmesini tek bir sezon için imzalamayı düşündüğünü ve ardından nasıl hissettiğini görmeyi bekleyeceği ifade edildi.