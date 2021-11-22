Fenerium, Avrupa ve Türkiye’de Kalite Hareketine Katılarak EFQM Modeli’ni Benimseyen İlk Spor Kulübü İştiraki Oldu!

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından; mükemmelliğin temel kavramlarını benimsemek ve hayata geçirmek amacıyla yürütülen Ulusal Kalite Hareketi, ülke genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda KalDer üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan Fenerium, bir ilke imza attı. Fenerium, Avrupa ve Türkiye’de ilk kez kalite hareketine katılarak EFQM Modeli’ni benimseyen ilk spor kulübü iştiraki oldu. “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imza töreninde konuşan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, “Fenerium’un Ulusal Kalite Hareketi’ne katılımıyla başlattığı kalite yolculuğunu; başarılarla taçlandıracağına inanıyoruz” dedi. Fenerium’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat da “Attığımız bu adım, bize ve paydaşlarımıza büyük fayda sağlayacak bir adım oldu” diye konuştu.

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına öncü çalışmalara imza atan Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yürüttüğü Ulusal Kalite Hareketi (UKH), Türkiye’deki öncü kurum ve kuruluşlardan yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda KalDer üyeliği ile UKH’ye katılan en yeni isim, Fenerbahçe Spor Kulübüne mali kaynak sağlamak amacıyla 21 yıl önce kurulan ve bugün Türk perakende sektörünün lider kulüp mağazalar zincirlerinden biri haline gelen Fenerium oldu. Ayrıca Fenerium, Avrupa ve Türkiye’de ilk kez kalite hareketine katılarak EFQM Modeli’ni benimseyen ilk spor kulübü iştiraki oldu. Ürün tasarımından mağaza mimarisine, personel eğitiminden fiyat politikasına kadar farklı alandaki detayları ayrıntılı bir şekilde planlayarak, müşteri memnuiyetini en üst seviyelere çıkarmayı amaçlayan şirket, UKH’ye katılımıyla iş süreçlerinin merkezinde yer alan mükemmellik anlayışını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Kadıköy’deki Fenerbahçe Spor Kulübü’nde düzenlenen UKH İyi Niyet Bildirgesi imza töreni; KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, KalDer Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Aydoğdu, Mutlu Kutlu ile Tuğrul Baran, KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül, KalDer Üyelik Yöneticisi Sanem Paklar, KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreteri Esra Karakaş Kurşun, Türkiye Ulusal Kalite Hareketi Yöneticisi Melisa Örnek ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Ceren Sırdar katıldı. Törende; Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerium’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, Fenerium Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Bekir İrdem ile Özgür Özaktaç da yer aldı.

“Paydaşlarımızın da büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz”

Törende konuşan Fenerium’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, “Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ilk kez bir spor kulübü iştiraki olan şirket, KalDer üyeliği ile UKH’ye katıldı ve EFQM modelini benimsedi. EFQM modelini benimsemek; kalite anlayışını kurum içerisinde yaygınlaştırmak, süreçlerle yönetişime geçmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi toplumsal kalkınmada ihtiyacımız olan alanlarda Fenerbahçe Spor Ürünleri A.Ş. olarak da yol kat etmemiz demek… Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz ve sadece bizim değil, paydaşlarımızın da bundan büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Asıl amacımız, sistem yapısı olmak ve de metodik bir iş yapış tarzına bürünmek. Dolayısıyla sürdürülebilir başarıları sağlamak ve o hedefte yürümek asıl olan. Onun için bu anlamda çok heyecanlıyız. Attığımız bu adım; bize ve paydaşlarımıza büyük fayda sağlayacak bir adım oldu” dedi. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da “Fenerium’un UKH’ye katılımıyla başlattığı kalite yolculuğunu; başarılarla taçlandıracağına inanıyoruz. Bu kapsamda bir ilke imza atan Fenerium’a her zaman destek sağlayacağız” açıklamalarını yaptı.

Yol haritası hazırlanıyor!

Ulusal Kalite Hareketi Programı ile öncelikli olarak kurum ve kuruluşların, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk seviyeleri belirleniyor. Belirlenen seviye doğrultusunda kuruluşa, mükemmellik yolculuğu için bir yol haritası sunularak, mükemmellik yolculuğunun ilk adımları belirleniyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından kurum ve kuruluşların; kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, iyileştirme planları hazırlanıyor. Kuruluşlar; olgunluk seviyesine bağlı olarak 2 ile 5 yıl arasında değişebilen zaman zarfında kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyeleri olarak adlandırılan mükemmellik aşamalarını tamamlayıp Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ne başvurabiliyorlar.