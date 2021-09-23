Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor! UEFA kupasında Fenerbahçe'ye rakip olacaklar
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Micheal Frey ve Mbwana Samatta, Royal Antwerp'e çabuk alıştı. Michael Frey krallık koltuğuna otururken, Mbwana Samatta eski günlerine nazire yapıyor. Son olarak Genk maçında Michael Frey'in attığı golün asisti Mbwana Samatta'dan geldi. İkili yükselen form grafiği Royal Antwerp'i zirveye yaklaştırıyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Royal Antwerp'e bonservisiyle birlikte gönderdiği Michael Frey ve satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta, Belçika'da adeta şov yapıyor.
Ligde bu sezon oynadığı 8 resmi müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 14 puan toplayan Royal Antwerp, lider Club Brugge'un yalnızca 3 puan gerisinde üçüncü basamakta bulunuyor.
Sezona arka arkaya iki mağlubiyetle başlayan Royal Antwerp, ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak sahasında ağırladığı Genk'i 4-2 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Royal Antwerp, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
FREY & SAMATTA A.Ş.
Royal Antwerp'in Genk ağlarına gönderdiği dördüncü golde Fenerbahçe'nin eski forvetlerinin işbirliği yapması dikkatlerden kaçmadı.
Kronometreler 69'u gösterirken, oyuna yalnızca bir dakika önce giren Mbwana Samatta'nın pasında Michael Frey rakip kaleciyi mağlup etmeyi başardı ve müsabakanın skorunu tayin etti.