Feneri mesut edemedi Başakşehir’e imza attı

Trhaber'de yer alan habere göre; Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil için resmi imza töreni düzenledi.

Yıldız oyuncunun sözleşme detayları hakkında bilgi veren Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi. Ücret konusunda da fedakarlıkta bulundu." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL: AİLE ORTAMI VAR

Başakşehir'e geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Mesut, Çok mutluyum burada olduğum için. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefimde sadece futbol oynamak, mutlu olmak, huzurlu yaşamak. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Elimden geleni yapacağım" dedi.

Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Mesut, Fenerbahçe'nin her zaman kalbinde olacağını ve o konunun kendisi için kapandığını belirterek, "Gidebileceğim tek kulüp vardı. O da Başakşehir takımıydı" görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'de mutlu olma şansı bulamadığını söyleyen Mesut, "Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım." açıklamasında bulundu.

Mesut Özil'in basın toplantısında Ali Koç'tan söz etmemesi dikkat çekti.