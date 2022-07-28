Fener’e gol atacak santrafor lazım! 2 maçta golcüler sustu tek golü defans oyuncusu attı...

2-1 kaybeden Kanarya ise Devler Ligi'ne veda etti, hasreti 14 yıla yükseldi. Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fener'in 3. ön eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Slovacko olacak. İlk maç 4 Ağustos’taİstanbul’da rövanş ise 11 Ağustos'ta olacak.

Enner Valencia geçen yıl da kaçırmıştı!

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Antwerp ile karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe maçın 36. dakikasında Enner Valencia ile penaltı kullandı. Valencia, 'panenka' vuruşu yaptığı penaltı vuruşunda topu direğe çarptırdı ve gol kaçtı. Valencia atamadığı bu penaltıyla taraftara saç baş yoldurmuştu... Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynadığı maçta Enner Valencia'nın ayağından penaltı kaçırdı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynadığı maçın 68. dakikasında Enner Valencia'nın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına, faule maruz kalan Enner Valencia geçti. Ekvadorlu futbolcunun penaltı vuruşunu Dinamo Kiev kalecisi Buschan kurtardı. Valencia, penaltıyı kaçırması sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Jorge Jesus oyunculara moral verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, soyunma odasında "1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil” ifadelerini kullandı. Mücadelenin ardından soyunma odasında futbolcularına tek tek sarılan Portekizli teknik adam, oyuncularından kafalarını kaldırmalarını istedi. Jesus, “Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız. 1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil. Bugün elemeden elendik ama gelecek başarı dolu olacak” ifadelerini kullandı.

Taraftarımız oyundan memnun

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Dinamo Kiev'e diş geçiremedi ve sahadan uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi hasreti 15 maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus da mücadeleyi değerlendirdi. Portekizli hoca, "Maçın kırılma anına kadar iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. İsmail'in kırmızısıyla sadece 10 kişi kalmadık, organizasyonel anlamda yapıyı da kaybettik. Geri düştük ama pes etmedik ama olmadı. Eminim stada gelen taraftarlarımız bugün oyundan memnun olarak ayrılmışlardır" yorumunu yaptı.

'Takım başı dik ayrılmalı'

Devler Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Portekizli hoca, "Maçın kırılma anına kadar iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi... 7 şutumuz vardı, rakibin şutu yoktu. Herkes maçın başından o ana kadar bizim tur atlayacağımızı düşünüyordu. İsmail'in kırmızısıyla sadece 10 kişi kalmadık, organizasyonel anlamda yapıyı da kaybettik. Geri düşütk, ona rağmen takım cesaretini korudu, mücadele etti, penaltı kazandık, atamadık. Bir kişi eksiğiz diye ben de kenardan çok direktif verdim ama olmadı. Mücadeleden dolayı takım buradan başı dik ayrılmalı" dedi.