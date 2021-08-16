Fener’e acil golcü aranıyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi, Mesut Özil'in golüyle 1-0 kazandı.

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Serdar Dursun, talihsiz bir sakatlık geçirerek oyundan alındı.

Bugün Serdar'ın durumuyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi.

1 AY SAHALARDAN UZAK

Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçmiş Olsun Serdar Dursun. Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un, yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun, 2 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.