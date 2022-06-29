Fenerbahçe’yi yenen Gazişehir Gaziantep seriyi 1-1’e getirdi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinin ikinci maçında Fenerbahçe’yi 76-67 yenen Gazişehir Gaziantep, seride durumu 1-1’e getirdi. Süper Lig şampiyonunu yarın oynanacak son maç belirleyecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ve Gazişehir Gaziantep takımları kozlarını 90. Yıl Spor Salonu’nda paylaştı. İlk maçı kazanan ve seride 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, şampiyonluk için çıktığı mücadelenin ilk çeyreğini 18-16 önde bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşı daha üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe soyunma odasına 37-33 önde girdi. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar son periyoda 53-49’luk skor avantajıyla girdi.

Yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın son periyotunda adeta nefesler kesildi. Son periyotta da oyun kontrolünü elinde tutan Gazişehir Gaziantep aradaki farkı açarak mücadeleden 76-67’lik skorla galip ayrıldı. Alınan sonuçla final serisinde 1-1’lik eşitliğe gelindi. Süper Lig şampiyonunu yarın oynanacak serinin son karşılaşması belirleyecek.