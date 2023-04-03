Fenerbahçe’ye, Samandıra’da tepki

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Beşiktaş’a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, Samandıra’da tepkiyle karşılandı. Takım otobüsü, geniş güvenlik önlemleri altında tesislere girdiği sırada taraftarlar tarafından yuhalandı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş’a 4-2 kaybetti. Statta yönetimi istifaya davet eden ve futbolcular aleyhine tezahüratlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar, tepkilerine Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde de devam etti. Güvenlik güçlerinin geniş önlem alması nedeniyle tesis kapısından uzaklaştırılan taraftarlar, takım otobüsünün giriş yaptığı esnada oyuncular ve teknik heyete tepki gösterdiler.