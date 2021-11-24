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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil’in, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçında forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil’in, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçında forma giymesi beklenmiyor.
Spor 24.11.2021, 10:44
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil’in, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçında forma giymesi beklenmiyor.