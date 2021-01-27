Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil: "Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe’ye inanmışımdır."