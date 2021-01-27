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Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil: "Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe’ye inanmışımdır."
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil: "Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe’ye inanmışımdır."
Spor 27.01.2021, 15:45
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil: "Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Fenerbahçeli olarak, her zaman Fenerbahçe’ye inanmışımdır."