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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile oynayacağı ilk maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile oynayacağı ilk maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Spor 14.08.2022, 14:11
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile oynayacağı ilk maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile oynayacağı ilk maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

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