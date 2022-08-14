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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile oynayacağı ilk maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile oynayacağı ilk maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Spor 14.08.2022, 14:11
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile oynayacağı ilk maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.