Fenerbahçe’nin tek çıkış yolu Bankalar Konsorsiyumu

Henüz Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasını yapmayan ve borçlarını yapılandıramayan Fenerbahçe için artık, Başkan Ali Koç'un kişisel katkısı ile Vedat Muric'ten kazanılan para da yeterli olmuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; sıcak para girişinin neredeyse hiç olmadığı sarı-lacivertli kulüpte, Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasının imzalanması durumunda başta tribün ve yayıncı gelirleri olmak üzere bütün temditleri kalkacak. Böylece kulübünü kasasına sıcak para girişi sağlanacak.

Düşünülen 7+2 anlaşmasının imzalanamaması ve devamlı faizlerin artması da gün geçtikçe tüm kulüplerin aleyhine oluyor. Faizlerin yüzde 12'den 20'lere kadar çıkması da henüz anlaşma yapmayan kulüplerin elini kolunu bağlamaya başladı.

İKİ BÜYÜK GELİR KAPISI AKTİF BANK'A GİDİYOR

Sarı-lacivertliler, Aktif Bank'tan çektiği 40 milyon Euro karşılığında yayın ve tribün geliri temditli bulunuyor.

Sarı-lacivertli yönetici Burhan Karaçam'ın divan kurullarında açıkladığı “621 milyon Euro” borcun, tek bir bankayla yapılan anlaşma hariç TL'ye çevrilmesi sarı-lacivertlilere biraz nefes aldırmıştı.

Kulübün Aktif Bank'la da döviz borcunu TL'ye çevirmesiyle ödemeler için yayın ve tribün gelirleri teminat olarak gösterildi. Tribün geliri pandemi nedeniyle olmayan sarı-lacivertlilerin, yayıncı kuruluştan gelen tek sıcak parası da doğrudan Aktif Bank'a gidiyor. Böylece diğer borçların ödenmesinde de sıkıntı yaşanıyor.

ZİRAAT BANKASI'NA DÖVİZ BORCU DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Ziraat Bankasından aldığı 55 milyon dolar kredi TL'ye çevrilmedi.

Diğer dört bankadan aldığı borçları TL'ye çevirebilen sarı-lacivertli yönetim, Bankalar Konsorsiyumu anlaşması yapmadan Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi de yapılandıramıyor.