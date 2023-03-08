Fenerbahçe’nin, Sevilla maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda yarın TSİ 23.00’te İspanyol temsilcisi Sevilla’ya konuk olacak. Bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede sakatlığı devam eden Luan Peres kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Serdar Dursun, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de UEFA’ya bildirilen listede olmamasından dolayı kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe’nin, Sevilla maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Bright-Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."