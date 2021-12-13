Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda rakibi olan Çekya temsilcisi Slavia Prag, Çek Ligi’nde 18 hafta itibarıyla 47 puanla lider konumda bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Prag, Çekya Ligi’nde geride kalan 18 haftada 47 puan toplayarak lider konumda bulunurken, ikinci sırada yer alan Viktoria Plzen’in 3 puan önünde yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda şu ana kadar 24 maçta 12 gol atan Jan Kuchta, takımı adına gol yollarında en etkili isim olarak öne çıkıyor. Slavia Prag kadrosunda, Ondrej Kolar, Jan Kuchta, Nicolae Stanciu ve Peter Olayinka gibi önemli isimler yer alıyor. 45 yaşındaki Çek Teknik Adam Jindrich Trpisovsky takımın başında yer alırken, Trpisovsky’nin 3 Çekya Lig şampiyonluğu, 3 Çekya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe 24 Şubat’ta Sinobo Stadyumu’nda

UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda ilk maçını Slavia Prag ile Kadıköy’de oynayacak olan Fenerbahçe, 24 Şubat’ta Prag deplasmanında 19.370 kişi kapasiteli Sinobo Stadyumu’nda sahaya çıkacak.