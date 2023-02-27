Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla sahasında kaybetti

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Sevilla, İspanya La Liga’nın 23. haftasında evinde Osasuna’ya 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda eşleştiği Sevilla, La Liga’nın 23. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, gol düellosuna sahne olan karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Osasuna’ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada David Garcia, 68. dakikada Fernando (kendi kalesine) ve 85. dakikada Abdessamed Ezzalzouli kaydetti. Sevilla’nın gollerini ise 63. dakikada Nemanja Gudelj ve 78. dakikada Youssef En-Nesyri attı. Ev sahibi ekipte Fernando 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Sevilla, ligde topladığı 25 puanla 14. sırada kalırken, Osasuna 33 puanla 7. sıraya yükseldi. Sevilla, La Liga’da önümüzdeki hafta deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak.

İspanyol ekibi, 9 Mart Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.