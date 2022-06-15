banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Fenerbahçe’nin rakibi Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

Spor 15.06.2022, 13:24
Fenerbahçe’nin rakibi Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig’de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe’nin de rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Yorumlar (0)
21°
açık