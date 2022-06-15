Fenerbahçe’nin rakibi Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig’de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe’nin de rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.