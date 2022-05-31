banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Fenerbahçe’nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un bu gece yarısı İstanbul’da olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un bu gece yarısı İstanbul’da olması bekleniyor.

Spor 31.05.2022, 16:55 31.05.2022, 19:54
Fenerbahçe’nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un bu gece yarısı İstanbul’da olması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı. Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. Saat 00.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan Jorge Jesus'u burada Fenerbahçeli yetkililer karşılayacak.

Yorumlar (0)
27°
açık