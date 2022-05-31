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Fenerbahçe’nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un bu gece yarısı İstanbul’da olması bekleniyor.
Fenerbahçe’nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un bu gece yarısı İstanbul’da olması bekleniyor.
Spor 31.05.2022, 16:55 31.05.2022, 19:54
Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı. Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. Saat 00.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan Jorge Jesus'u burada Fenerbahçeli yetkililer karşılayacak.