banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe’nin borcunun 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

Spor 30.07.2022, 12:27
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe’nin borcunun 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vodina, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı. Duyurulan söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL’si finansal borçlar olduğu 178 milyon TL’sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu