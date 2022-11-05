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Fenerbahçe’nin borcu 6 milyar 537 milyon TL

Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 537 milyon TL olarak açıklandı.

Spor 05.11.2022, 12:26
Fenerbahçe’nin borcu 6 milyar 537 milyon TL

Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 537 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertlilerin toplam borcunu açıkladı. 30 Haziran 2022 tarihine kadar olan süreçte Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 537 milyon TL olarak açıklandı.

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