Fenerbahçe’nin borcu 6 milyar 537 milyon TL

Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 537 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertlilerin toplam borcunu açıkladı. 30 Haziran 2022 tarihine kadar olan süreçte Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 537 milyon TL olarak açıklandı.