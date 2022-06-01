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Fenerbahçe’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul’a geldi.
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Fenerbahçe’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul’a geldi.
Spor 01.06.2022, 02:07
Fenerbahçe’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul’a geldi.