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Fenerbahçe’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul’a geldi.

Spor 01.06.2022, 02:07
Fenerbahçe’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul’a geldi.

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