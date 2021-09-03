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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Spor 03.09.2021, 16:39
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı grup maçlarının kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda şu isimler yer aldı:

"Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha - B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih."

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