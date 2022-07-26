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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de m
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin) Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak."
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique İstanbul’da
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.
Spor 26.07.2022, 20:31
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe’de transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique İstanbul’a geldi. 29 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı.
Sarı-lacivertlilerde Kim Min-jae’nin transfer görüşmeleri yapmak için İtalya’da olduğu ve Serdar Aziz’in de sakatlanması sonrası bu bölgede stoper ihtiyacı doğması üzerine, Brezilyalı Henrique ile anlaşma sağlandı. 1.96 boya sahip olan defans oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.