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Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique İstanbul’da

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.

Spor 26.07.2022, 20:31
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique İstanbul’da

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’de transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique İstanbul’a geldi. 29 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Sarı-lacivertlilerde Kim Min-jae’nin transfer görüşmeleri yapmak için İtalya’da olduğu ve Serdar Aziz’in de sakatlanması sonrası bu bölgede stoper ihtiyacı doğması üzerine, Brezilyalı Henrique ile anlaşma sağlandı. 1.96 boya sahip olan defans oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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