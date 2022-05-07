Son Dakika
Bir ay içinde 3 milyondan fazla öğrenci, veli ve öğretmene kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık eğitimleri verildi
Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında
Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluk kupaları divan toplantısında yer aldı.
Spor 07.05.2022, 10:55
Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluk kupaları divan toplantısında yer aldı.
Fenerbahçe’nin kurulduğu günden bu yana aldığı 28 Lig Şampiyonluğu Kupası, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na getirildi. Sarı-lacivertlilerin 1959 yılı öncesi ve sonrasında kazandığı 28 kupalar, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda sergilendi.