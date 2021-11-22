Fenerbahçeliler, Galatasaray'ı kendi silahıyla vurdu: Oyuncu 1905 elendi

Haber Türk'te yer alan habere göre, Galatasaray, geçtiğimiz gün Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Nef Stadı'nda konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye tribünde son dönemin popüler dizisi olan 'Squid Game' temalı koreografi hazırladı. Başında, 'Hazırsanız başlıyoruz' ifadelerine yer verilirken devamında ise 'Oyuncu 1907 elendi' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Zaferin ardından sarı-lacivertliler, Galatasaray taraftarının maç öncesi yaptığı Squid Game koreografisi ile ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı.

Maç esnasında sahaya girdiği için hakem tarafından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kırmızı kart verilmişti.

Fenerbahçeli oyuncu Mesut Özil, 31. dakikada ilk golü atmıştı.

Fenerbahçeliler, paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.

Fenerli taraftarlar, 'Game Over' diyerek koreografiye gönderme yaptı.

Sosyal medyada göndermeler devam ediyor.