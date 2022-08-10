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Fenerbahçeli taraftarlara Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup Fenerbahçeli taraftar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Spor 10.08.2022, 09:21
Fenerbahçeli taraftarlara Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup Fenerbahçeli taraftarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine hakaret içerikli tezahürat yaptığının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla söz konusu kişiler hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Sahada 2 puan bıraktı

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında aldığı seri galibiyetlerle ligi ikinci bitiren Sarı-Lacivertliler hem Avrupa kupaları vizesi alırken hem de taraftarlarına yeni sezon için umut vermişti. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Slovacko’yu 3-0’la geçen Fenerbahçe ligin ilk maçında da yine sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. 6 golün atıldığı maçta kazanan çıkmazken, Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı.

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