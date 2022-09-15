Fenerbahçeli taraftarlar maça akın etti

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanacak olan Rennes-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar taraftarlar akın etti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 2. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı Roazhon Park’a gelmeye başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, stat önünde renkli görüntüler oluşturdu.