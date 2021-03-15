Fenerbahçeli taraftar Gençlerbirliği maçı sonrası vefat etti

Fenerbahçe taraftarı olan Adnan Alkış’ın, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından çok üzüldüğü ve ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, Koç Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Adil Koç ve Koç Demir Çelik grubu ceo'su Murat Umur'un da katıldığı cenaze töreni gözyaşlarıyla Hatay'dan kaldırıldı.