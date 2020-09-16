Fenerbahçeli Jailson'a Dalian Pro talip oldu

Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro takımında Salomon Rondon, Marek Hamsik gibi önemli isimler var. Jailson bu sezon Rizespor ile oynanan maçta kadroda yer almış ancak oynamamıştı. Jailson'un daha sonra takımla idmanlara katılmadığı bildirilmişti.