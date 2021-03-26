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Fenerbahçeli futbolculardan Erol Bulut'a şok hareket

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından birçok Fenerbahçeli futbolcu Erol Bulut'u takipten çıktı.

Spor 26.03.2021, 15:01 26.03.2021, 15:47
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Fenerbahçeli futbolculardan Erol Bulut'a şok hareket

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi dün itibariyle resmen sona erdi. Sarı-Lacivertli takım resmi açıklamayla Bulut'un görevine son verildiğini duyurdu. Bu kararın ardından bir çok Fenerbahçeli futbolcu sosyal medya hesaplarından Bulut'u takipten çıkardı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'u Instagram'dan takipten çıkaran isimler:

Altay Bayındır

Serdar Aziz

Sinan Gümüş

Mert Hakan

Ferdi Kadıoğlu

Ozan Tufan

Pelkas

Harun Tekin

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe Kulübü ise hala Erol Bulut'u takip etmeye devam ediyor.

(Fanatik)

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