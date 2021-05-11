banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçeli futbolcular
Fenerbahçeli futbolcular "Özgür Filistin" tişörtüyle ısındı
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge

Fenerbahçeli futbolcular "Özgür Filistin" tişörtüyle ısındı

Fenerbahçeli oyuncular Demir Grup Sivasspor maçı öncesi "Özgür Filistin" yazılı tişörtleriyle ısındı. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Doğu Kudüs'te yaşananlar tepki göstererek "Buna müsaade edenlere de ‘Yazıklar olsun’ diyorum. Söylenecek bir şey yok, tüm dünya görüyor" dedi.

Spor 11.05.2021, 20:27
Fenerbahçeli futbolcular "Özgür Filistin" tişörtüyle ısındı

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde her iki takımda sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı.

Her iki takım da tişörtlerinde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto eden sloganlar bulundurdu.

Belözoğlu'ndan büyük tepki: "Yazıklar olsun"

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu maç öncesi yaptığı açıklamada ”Öncelikle dün İdlib’de verdiğimiz şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Dünyanın kanını donduran Kudüs’teki görüntüler, bunun dini, ırkı, inancı yok. İnanca saygısı olmayanın, dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Buna müsaade edenlere de ‘Yazıklar olsun’ diyorum. Söylenecek bir şey yok, tüm dünya görüyor.”

Yorumlar (0)
14°
açık