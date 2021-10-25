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Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
Futbolcular maç sonuna doğru ıslıklar arasında kaldı. Takım sahayı gezip, ıslıklara alkışla karşılık verdi. Başkan Ali Koç, maç sonunda takımın gösterdiği tepkiye, "Gereksiz hareket oldu" yorumunu yaptı.
Spor 25.10.2021, 12:48
Fenerbahçeli futbolculara deplasman değil Kadıköy kabus oldu. 7 yıllık şampiyonluk hasreti taraftarda sabırsızlık yarattı. En kötü olumsuzlukta ve hatada maçın başında dahi uğultu yükselmesi futbolcuları baskı altına aldı.
ALKIŞLA KARŞILIK
İkinci yarının son anlarında ıslıklar eşliğinde oynayan takım maçı kaybetti. F.Bahçeli futbolcular ıslıklara rağmen tribünlerin ayağına kadar gitti. Futbolcular, tepkili taraftarlara alkışla karşılık verdi. Başkan Ali Koç bu olay için, "Gereksiz hareket oldu" yorumunu yaptı.
"HAK ETMEDİK"
Fenerbahçeli futbolcular, bu maçta mücadele ettiğini ve ıslıklanacak bir karakter ortaya koymadığını düşünüyor. Spor yorumculuları da takımın mücadele ettiğini, ancak teknik anlamda yetersizlik olduğu görüşünde birleşti.